У Харкові заарештували чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ

фото: Харківська обласна прокуратура

Індустріальний районний суд Харкова обрав запобіжний захід нападнику на ветерана ЗСУ з протезом. Чоловіка взяли під варту без права застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначається, у вівторок, 5 серпня Індустріальний районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, у Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ. Зловмисник вистрілив у захисника із травматичного пістолета, а потім побив його. Відповідне відео опублікували у соцмережах.