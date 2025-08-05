У Харкові заарештували чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ
Індустріальний районний суд Харкова обрав запобіжний захід нападнику на ветерана ЗСУ з протезом. Чоловіка взяли під варту без права застави
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Як зазначається, у вівторок, 5 серпня Індустріальний районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
Нагадаємо, у Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ. Зловмисник вистрілив у захисника із травматичного пістолета, а потім побив його. Відповідне відео опублікували у соцмережах.
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