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Полиция зафиксировала последствия авиаудара по Купянску. По словам правоохранителей, под завалами могут находиться люди

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Телеграмме, сообщает RegioNews.

Как отмечается, 5 августа с 04:30 до 05:00 враг нанес удары управляемыми авиабомбами по городу. Произошли попадания в жилой дом.

По словам местных жителей, в подвальном помещении здания на момент попадания находились люди, которые скрывались от постоянных обстрелов.

"В результате удара произошло обрушение плит перекрытия. Трое гражданских лиц – две женщины и один мужчина – могут оставаться под завалами", - говорится в сообщении.

Напомним, экологи подсчитали, как россияне навредили экологии в Харьковской области. По данным специалистов, российские оккупанты навредили экологии региона более чем на 500 миллиардов гривен.