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Поліція зафіксувала наслідки авіаудару по Куп’янську. За словами правоохоронців, під завалами можуть перебувати люди

Про це повідомила поліція Харківської області в Телеграмі, передає RegioNews.

Як зазначається, 5 серпня з 04:30 до 05:00 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту. Відбулися влучання у житловий будинок.

За словами місцевих жителів, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів.

"Унаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб - дві жінки та один чоловік - можуть залишатися під завалами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, екологи підрахували, як росіяни нашкодили екології в Харківській області. За даними спеціалістів, російські окупанти нашкодили екології регіону на понад 500 мільярдів гривень.