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05 августа 2025, 11:21

Харьковские предприятия – одни из лидеров по получению доступных кредитов

05 августа 2025, 11:21
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Фото: pixabay
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Бизнес Харьковщины входит в пятерку регионов-лидеров по количеству и объему льготных кредитов

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Всего с начала 2025 года по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели страны привлекли 16,6 тыс. кредитов на 51 млрд грн, из них только за прошлую неделю – 751 кредит на около 2 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем неделей ранее.

Активнее всего кредитуются предприятия перерабатывающей промышленности, агросектора, оптовой и розничной торговли, значительная часть которых работает в зонах высокого военного риска.

С начала года бизнес получил больше всего кредитов по следующим направлениям:

  • 14,3 млрд грн – на переработку;
  • 13,2 млрд грн – инвестиционные кредиты;
  • 11,7 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 6,8 млрд грн – поддержка посевной.

С момента старта программы в 2020 году бизнес страны привлек 121 тыс. кредитов более чем на 417 млрд грн, из них 86 тыс. на 327,5 млрд грн – во время военного положения.

По данным ОВА, предприятия Харьковщины вместе с бизнесом Киева, Львовской, Днепропетровской и Киевской областей получили наибольшие объемы кредитования. В программе участвуют 46 уполномоченных банков.

Справка

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Она направлена на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса посредством удешевления кредитов благодаря государственным компенсациям и гарантиям.

Напомним, также Харьковщина – среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в громадах. Уже 1027 предприятий получили более 5,1 млрд грн государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование.

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