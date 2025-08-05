На Харківщині жінкам-підприємцям надають гранти для розвитку бізнесу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині у 2025 році продовжено грантову програму "СТВОРЮЙ!", яка підтримує українських жінок, що розвивають бізнес у сфері виробництва та переробки

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Зазначається, що ініціатива реалізується Міністерством економіки України спільно з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund та за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

Загальний бюджет другого етапу програми перевищує 1 мільйон доларів США. Максимальний розмір гранту – до 15 тисяч доларів США.

Грантові кошти можна витратити на закупівлю обладнання, його доставку та монтаж та програмне забезпечення (до 30% від суми гранту).

Хто може податися:

жінки-ФОП, зареєстровані відповідно до українського законодавства,

співвласниці ТОВ або приватного підприємства з часткою понад 50%.

Також обов'язкові умови:

бізнес має бути зареєстрований і працювати на території України,

термін діяльності — понад рік на момент подачі заявки.

Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно.

Нагадаємо, у місті Чугуєв Харківської області жінка відкрила квітковий магазин завдяки участі в програмі "Власна справа". Вона звернулася до служби зайнятості, пройшла навчання, підготувала бізнес-план і отримала мікрогрант на розвиток власної справи.