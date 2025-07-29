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29 июля 2025, 15:32

От мечты к бизнесу: как женщина из Чугуева открыла цветочный магазин благодаря гранту

29 июля 2025, 15:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Жительница Чугуева Людмила Юдина открыла цветочный магазин благодаря участию в программе "Собственное дело". Женщина обратилась в службу занятости, прошла обучение, подготовила бизнес-план и получила микрогрант на развитие собственного дела

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Воспользовавшись программой "Собственное дело" и при поддержке Харьковской областной военной администрации, Людмила воплотила давнюю мечту - открыла магазин по продаже цветов в родном Чугуеве.

Еще с юности она увлекалась цветами, окончила колледж по специальности "Специалист садово-паркового хозяйства", а также прошла курсы "Основы флористики" и "Свадебный букет".

Полученные гранты помогли приобрести мебель, специальное оборудование для холодильной камеры, а также оплатить аренду помещения под магазин. Владелица создала одно рабочее место, на которое трудоустроила девушку. Впоследствии Людмила воспользовалась компенсационной программой за новое рабочее место.

"Я искренне благодарна службе занятости за поддержку и веру в мой проект. Этот микрогрант стал настоящим стартом для моего бизнеса. А еще – это о том, что мечты сбываются, если не бояться начать", – делится Людмила.

В настоящее время магазин предлагает широкий выбор цветочных композиций для любых событий – от дней рождения до профессиональных праздников.

Напомним, Харьковщина — среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах. Уже 1027 предприятий получили более 5,1 млрд. грн. государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование.

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