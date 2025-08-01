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01 августа 2025, 14:20

Правительство расширило поддержку аграриев, работающих на орошаемых землях Харьковщины и других прифронтовых регионах

01 августа 2025, 14:20
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фото: Министерство экономики Украины
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Соответствующее постановление было принято на очередном заседании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Государственной поддержкой могут воспользоваться агропроизводители и организации водопользователей, работающих на орошаемых землях на прифронтовых территориях.

Получить бюджетную дотацию смогут производители сельскохозяйственных товаров, использующих мелиорированные земли — до 50% расходов (не более 26 500 гривен) на 1 га обрабатываемых угодий за работы по реконструкции или строительству мелиоративных систем, проведенных с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Как сообщалось, при поддержке Харьковской ОВА жители Харьковщины приобрели почти 3 тысячи квартир и домов. Все они воспользовались государственной программой "Восстановление".

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