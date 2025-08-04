Сказ у Харкові: кіт покусав господарку і помер — Салтівка частково на карантині

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У Салтівському районі Харкова зафіксували випадок сказу в домашньої тварини. Через це частину району обмежили на карантин

Про це повідомляє видання "Думка" з посиланням на Держпродспоживслужбу, передає RegioNews.

Зазначається, що 29 липня домашній кіт покусав свою господарку, а наступного дня помер. Жінка звернулася до ветеринарної клініки, де у тварини відібрали зразки. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу сказу.

За попередніми даними, з інфікованим котом контактувала лише власниця. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

1 серпня міська протиепізоотична комісія ухвалила рішення частково закрити Салтівський район на карантин.

Обмеження діють у межах проспекту Тракторобудівників, вулиць Василя Стуса, Гвардійців-Широнінців та проспекту Ювілейного. Водночас затверджено план ліквідації вогнища інфекції.

Нагадаємо, раніше на Харківщині через кота в усьому селищі оголосили карантин. У селі Шийчине Богодухівської громади безпритульний кіт напав на місцевих жителів. Відомо, що постраждало троє людей.