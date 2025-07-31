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Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает RegioNews.

Вызов поступил из базы отдыха, куда немедленно выехала команда Новокодакской подстанции Центра экстренной медицинской помощи – врач Татьяна Чорток и парамедик Дмитрий Даценко.

По словам медиков, состояние подростка было критическим: по шкале Глазго он оценивался в 8 баллов, что свидетельствует о глубокой коме и опасности остановки сердца. Пациентка нуждалась в постоянном наблюдении и была под риском перевода на искусственную вентиляцию легких. После стабилизации ее транспортировали в детскую больницу для дальнейшего лечения.

Врачи отмечают, что случаи подросткового алкоголизма становятся все более распространенными. Часто они встречаются в компаниях на стихийных вечеринках, заброшенных дворах или на базах отдыха, где отсутствует контроль взрослых. Специалисты считают основными причинами таких инцидентов нехватку доверия между родителями и детьми и желание подростков "быть своим" в компании сверстников.

Ранее сообщалось, что в Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом. Водитель такси на протяжении всего утра грубо нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно.