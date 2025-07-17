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В ночь на 17 июля в столице произошло необычное, но счастливое событие - на свет появился ребенок прямо во время движения автомобиля

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

К инспекторам обратился мужчина, управлявший авто марки Suzuki. Он сообщил, что у его жены начались стремительные роды, и попросил срочного сопровождения в роддом.

На вызов мгновенно отреагировали патрульные Ярослав и Юрий. Они включили сигналы приоритета и сопровождали транспортное средство в медицинское учреждение. Однако по дороге произошло неожиданное – роженица родила прямо в авто.

После рождения девочки правоохранители помогли родителям быстро добраться к роддому, где женщину с младенцем передали медикам. Сейчас мать и ребенок находятся под наблюдением врачей. Информация об угрозе их жизни или здоровью не поступала.

Семья, которая в ту ночь пополнилась, поблагодарила инспекторов за помощь.

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