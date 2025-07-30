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30 июля 2025, 14:48

Медицинская поддержка чернобыльцев Харьковщины: что нужно знать

30 июля 2025, 14:48
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фото: Харьковская ОВА
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В Харьковской областной военной администрации состоялось совещание по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

Об этом сообщила пресс-служба администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что Харьковская ОВА продолжает работать над поддержкой экономической активности и развития общин Харьковщины, а также над поддержкой наиболее уязвимых граждан, в том числе пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Так, во время совещания обсудили вопросы доступа к комплексным медицинским услугам. В частности, в связи с реорганизацией профильного учреждения — бывшего Областного диспансера радиационной защиты, ныне функционирующего как Областной кардиологический центр. Несмотря на изменение статуса, учреждение и дальше оказывает стационарную помощь чернобыльцам Харькова и области.

По словам директора Департамента здравоохранения Татьяны Деменко, за электронным направлением пациенты могут обращаться в любое учреждение здравоохранения, имеющее договор с НСЗУ. В прошлом году 1230 чернобыльцев получили помощь в Областном кардиоцентре, еще 1364 – в других больницах области.

Также обсудили вопросы бесплатного обеспечения медикаментами. С начала года лекарства по рецептам получили 511 человек. Необходимые препараты также доступны через программу "Доступные лекарства".

Напомним, на Харьковщине заработало первое в Украине мобильное приложение, которое цифровизировало все социальные услуги области. Этот удобный инструмент позволяет жителям области быстрее и легче получать доступ к социальным сервисам.

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медицина Харьковская область Харьковская ОВА Чернобыльская зона медицинская помощь чернобыльцы
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