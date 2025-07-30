Медична підтримка чорнобильців Харківщини: що варто знати

фото: Харківська ОВА

Про це повідомила пресслужба адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що Харківська ОВА продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад Харківщини, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян, зокрема тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи.

Так під час наради обговорили питання доступу до комплексних медичних послуг. Зокрема у зв'язку з реорганізацією профільного закладу — колишнього Обласного диспансеру радіаційного захисту, який нині функціонує як Обласний кардіологічний центр. Незважаючи на зміну статусу, заклад і надалі надає стаціонарну допомогу чорнобильцям Харкова та області.

За словами директорки Департаменту охорони здоров'я Тетяни Деменко, за електронним направленням пацієнти можуть звертатися до будь-якого закладу охорони здоров’я, який має договір із НСЗУ. Торік 1230 чорнобильців отримали допомогу в Обласному кардіоцентрі, ще 1364 — в інших лікарнях області.

Також обговорили питання безоплатного забезпечення медикаментами. Від початку року ліки за рецептами отримали 511 осіб. Необхідні препарати також доступні через програму "Доступні ліки".

Нагадаємо, на Харківщині запрацював перший в Україні мобільний застосунок, що цифровізував усі соціальні послуги області. Цей зручний інструмент дозволяє жителям області швидше та легше отримувати доступ до соціальних сервісів.