Фото: Третья штурмовая бригада

Украинские военные продолжают уничтожать врага по разным направлениям. Третья штурмовая бригада опубликовала новые кадры, где можно увидеть, как наши защитники атакуют врага дронами

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Третья штурмовая бригада показала, как на Харьковском направлении наши воины уничтожают вражеские позиции дронами. На видео можно увидеть, как украинские беспилотники попадают по позициям российских войск в лесопосадках и полевых блиндажах.

"Прошли также вражеский грузовик и склад боеприпасов — теперь их не используют против нас", - написали военные. Напомним, ранее

Напомним, ранее на Северском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" остановили комбинированный штурм российских войск в районе Белогоровки Луганской области. Россияне пошли в бой с пехотой, легким автотранспортом и тяжелой бронетехникой. По ним эффективно отработали расчеты FPV и экипажи бомберов "Vampire".