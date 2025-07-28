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28 июля 2025, 14:12

В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36

28 июля 2025, 14:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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После завтрашнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается понижение температуры воздуха

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления будут определять завтра, 29 июля, неустойчивую дождливую погоду в западных областях, местами на севере Украины, Черкасской области, в Кропивницком с районами, Винницкой и Одесской областях.

Осадков не будет во вторник по всей южной части Украины, в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине.

Температура воздуха самой высокой остается на юге Украины, +32…+36 градусов.

На востоке столбики термометра поднимутся до +30…+34 градусов.

На севере ожидается +28…+32 градуса.

В центральной части ожидается +32…+36 градусов, в Винницкой области +25…+28 градусов.

В западных областях завтра прогнозируют +18…+23 градуса, местами столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов.

В Киеве 29 июля местами дожди, грозы. Температура воздуха – около +30 градусов.

Напомним, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за непогоды в Украине. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прогнозируется гроза, а днем в отдельных районах возможен град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

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