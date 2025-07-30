Небезпечно, але людно: топ-7 популярних пляжів Харкова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Липневі температурні рекорди у Харкові та області призводять до скупчень людей біля водойм, хоча купання офіційно заборонене

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Згідно з рішенням місцевої влади, влітку 2025 року купатися в усіх водоймах Харкова та області заборонено. Причини — загроза вибухонебезпечних предметів і забруднення води каналізаційними стоками. Втім, багато людей ці попередження або ігнорують, або взагалі не знають про них.

Серед найпопулярніших пляжів Харкова:

Безлюдівське водоймище

Улюблене місце багатьох харків'ян із сосновим лісом, піском та численними пляжами. Хоч купання заборонене, охочих до води тут не меншає.

Журавлівський гідропарк

Один із двох пляжів, які раніше офіційно вважалися придатними до купання. Але навіть тут цього літа вода не рекомендована. Уже були зафіксовані трагічні випадки утоплення.

Олексіївський гідропарк

Популярне місце з чистими пляжами, барбекю-зонами та розвагами. Формально заборонено для купання, але вода приваблює десятки відпочивальників.

Саржин Яр

Тут немає пляжу, але є джерело з питною водою, тренажери, спортивні зони та тінь від дерев. Це безпечніший варіант для відпочинку без купання.

Основ'янське озеро (Основа)

Популярне серед бюджетних відпочивальників місце, де за останній час стало чистіше, але якість води — під питанням.

Петренківський ставок (кар'єр)

Невелике озеро з інфраструктурою та безкоштовними пляжами. Також офіційно непридатне для купання, але лишається популярним.

Удянський гідропарк

Менш людне місце з "дикими" зонами біля річки Уди. Купатися не радили ще до війни, але й сюди приїжджають охочі до природи.

Як пише видання, заборона купання — не формальність. Вона пов'язана із реальною небезпекою: як через вибухонебезпечні предмети, так і через ризики інфекцій.

На більшості пляжів не працюють рятувальники, а бомбосховищ немає.

У спеку збільшується ризик теплового удару та переохолодження у воді, особливо для дітей.

Міська влада закликає харків'ян утриматися від купання та відпочивати з розумом, обираючи безпечні альтернативи на природі.

Нагадаємо, на трьох пляжах Запоріжжя знайшли кишкову паличку. Фахівці перевірили пісок. Виявилось, що він не відповідає санітарним нормам.