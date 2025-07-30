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30 липня 2025, 11:44

Небезпечно, але людно: топ-7 популярних пляжів Харкова

30 липня 2025, 11:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Липневі температурні рекорди у Харкові та області призводять до скупчень людей біля водойм, хоча купання офіційно заборонене

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Згідно з рішенням місцевої влади, влітку 2025 року купатися в усіх водоймах Харкова та області заборонено. Причини — загроза вибухонебезпечних предметів і забруднення води каналізаційними стоками. Втім, багато людей ці попередження або ігнорують, або взагалі не знають про них.

Серед найпопулярніших пляжів Харкова:

  • Безлюдівське водоймище

Улюблене місце багатьох харків'ян із сосновим лісом, піском та численними пляжами. Хоч купання заборонене, охочих до води тут не меншає.

  • Журавлівський гідропарк

Один із двох пляжів, які раніше офіційно вважалися придатними до купання. Але навіть тут цього літа вода не рекомендована. Уже були зафіксовані трагічні випадки утоплення.

  • Олексіївський гідропарк

Популярне місце з чистими пляжами, барбекю-зонами та розвагами. Формально заборонено для купання, але вода приваблює десятки відпочивальників.

  • Саржин Яр

Тут немає пляжу, але є джерело з питною водою, тренажери, спортивні зони та тінь від дерев. Це безпечніший варіант для відпочинку без купання.

  • Основ'янське озеро (Основа)

Популярне серед бюджетних відпочивальників місце, де за останній час стало чистіше, але якість води — під питанням.

  • Петренківський ставок (кар'єр)

Невелике озеро з інфраструктурою та безкоштовними пляжами. Також офіційно непридатне для купання, але лишається популярним.

  • Удянський гідропарк

Менш людне місце з "дикими" зонами біля річки Уди. Купатися не радили ще до війни, але й сюди приїжджають охочі до природи.

Як пише видання, заборона купання — не формальність. Вона пов'язана із реальною небезпекою: як через вибухонебезпечні предмети, так і через ризики інфекцій.

На більшості пляжів не працюють рятувальники, а бомбосховищ немає.

У спеку збільшується ризик теплового удару та переохолодження у воді, особливо для дітей.

Міська влада закликає харків'ян утриматися від купання та відпочивати з розумом, обираючи безпечні альтернативи на природі.

Нагадаємо, на трьох пляжах Запоріжжя знайшли кишкову паличку. Фахівці перевірили пісок. Виявилось, що він не відповідає санітарним нормам.

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