Пограничники Харьковщины получили партию дронов от американских волонтеров

фото: Дергачевская ГВА

Пограничники из общин Харьковщины получили партию дронов от американских партнеров. Передача состоялась при содействии Харьковской ОВА

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

Он отметил, что защитники нуждаются в постоянной помощи. Кроме бюджетной поддержки власти налаживают коммуникацию с донорами, которые понимают цену украинской борьбы за свободу и готовы всесторонне ей содействовать.

Чиновник добавил, что подразделение беспилотных систем ГПСУ "Стрикс" эффективно уничтожает технику и живую силу врага, которая пытается протиснуться через линию государственной границы на территорию Дергачевской и Золочевской общин.

"Благодаря помощи наших друзей из США — волонтеров Грега Холта и Райана Уорнера, а также при поддержке моего советника Вячеслава Фисуна, сегодня воины-пограничники получили 6 готовых к боевой работе FPV-дронов и один Mavic 3 Pro. Искренне благодарен господину Грегу, господину Райану и всем американцам, помогающим Украине реальными делами и настоящими действиями!", - отметил Вячеслав Задоренко.