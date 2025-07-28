Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают оккупантов под Волчанском

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" уничтожили технику и вооружение российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что враг пытается закрепиться на Волчанском направлении, но украинские бойцы мешают этому.

"Дронщики и минометчики подразделения "Скорпион" во время выполнения огневых задач попали экскаватор, пушку МТ-12 "Рапира" вместе с буксовавшим ее бронетранспортером-тягачем склад с инженерным оборудованием, а также автомобиль, который использовался для подвоза личного состава. Обезврежены шесть оккупантов", — говорится в сообщении.