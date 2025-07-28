11:45  25 июля
Жестокое нападение в Киеве: двое молодых людей избили мужчину за замечания
11:06  27 июля
В Житомирской области на пруду нашли тело 26-летнего утопленника
05:05  25 июля
Купался с друзьями в озере и пропал: на Львовщине погиб 13-летний юноша
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 04:00

Пограничники показали, как "Скорпионы" уничтожают оккупантов под Волчанском

28 июля 2025, 04:00
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Волчанском направлении разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" уничтожили технику и вооружение российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что враг пытается закрепиться на Волчанском направлении, но украинские бойцы мешают этому.

"Дронщики и минометчики подразделения "Скорпион" во время выполнения огневых задач попали экскаватор, пушку МТ-12 "Рапира" вместе с буксовавшим ее бронетранспортером-тягачем склад с инженерным оборудованием, а также автомобиль, который использовался для подвоза личного состава. Обезврежены шесть оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Харьковщине пограничники уничтожили технику, склады и пехоту оккупантов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Волчанск
Северная Корея может присоединиться к наступлению РФ на Украину, - Reuters
27 июля 2025, 10:20
В СБУ показали, как уничтожают дроны и технику окупантов на фронте
26 июля 2025, 22:55
Украинские военные уничтожили Су-27УБ на российском аэродроме
26 июля 2025, 18:55
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Чернигове на глазах у матери утонул 3-летний ребенок
28 июля 2025, 05:05
Оккупанты обстреляли поселок под Херсоном: погибла женщина
28 июля 2025, 01:55
На Кировоградщине из реки Ингулец достали тело человека
28 июля 2025, 00:35
Ушел из жизни Леонид Яковишин - основатель "Земли и Воли" и Герой Украины
27 июля 2025, 19:12
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 2,9: что говорят специалисты
27 июля 2025, 18:47
Из-за аномальной жары пляжи Одессы заполнены до краев: видео
27 июля 2025, 18:06
Почти 69 тысяч браков за полгода: где в Украине женятся чаще всего
27 июля 2025, 17:48
На Буковине мужчина пошел купаться и исчез: тело нашли на глубине 3 метров
27 июля 2025, 17:31
На Днепропетровщине в собственном доме жестоко избили и пытали 66-летнюю женщину трое злоумышленников
27 июля 2025, 17:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виталий Сыч
Данило Мокрик
Все блоги »