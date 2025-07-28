В Берестинской общине на Харьковщине открыли ветеранский хаб

фото: Берестинская община

На днях в "Публичной библиотеке" города Берестин состоялось открытие пространства поддержки для ветеранов, военнослужащих, их семей и семей погибших Защитников Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал главы Берестинской общины Светланы Кривенко.

Пространство создано благодаря участию городского совета в Проекте "Устойчивые и инклюзивные общества в Украине", реализуется при поддержке Международной организации по миграции в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Японии, а также при поддержке Харьковской ОВА.

В ветеранском хабе можно получить правовую, психологическую и социальную помощь. Также здесь будут проводиться встречи, мастер-классы, тренинги и мероприятия по досугу и развитию.

С приветственным словом к собравшимся обратилась городской голова Светлана Кривенко, поблагодарив партнеров проекта и отметив важность создания безопасного пространства для тех, кто защищает Украину.

Напомним, предприниматель из Харьковской области получил грант от государства и открыл современную СТО.