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29 июля 2025, 12:12

В Изюмском районе идет реконструкция Букинского водовода: когда завершат работы

29 июля 2025, 12:12
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фото: Изюмская районная военная администрация
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В Харьковской области продолжаются работы по реконструкции участка Букинского водовода, обеспечивающего водоснабжение для Изюмского района

Об этом сообщает Изюмская районная военная администрация, передает RegioNews.

Проект является частью более широкой программы по модернизации системы подачи воды, направленной на повышение ее надежности и качества.

В Изюмском районе продолжаются работы по реконструкции водовода

Наряду с ликвидацией аварийных участков на сетях специалисты проводят комплексную оценку технического состояния существующих трубопроводов. Отдельное внимание уделяется замене устаревших коммуникаций, чтобы уменьшить потери воды при транспортировке и минимизировать риски новых прорывов. Замена труб также должна способствовать улучшению качества поступающей к потребителям воды.

Во время реконструкции водовода специалисты обследуют каждый участок трубопровода

Завершить реконструкцию планируется к концу августа 2025 года. После обновления системы жители Изюмщины получат стабильное водоснабжение, отвечающее современным техническим требованиям и санитарным нормам.

Реализация этого инфраструктурного проекта также позволит повысить энергоэффективность водопроводов и сократить затраты на их обслуживание.

Ранее сообщалось, что Харьковщина получила спецавто для реагирования на чрезвычайные ситуации. Четыре громады Харьковщины получили спецавтомобили для реагирования на чрезвычайные ситуации и поддержки населения.

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Изюм Харьковская область водопровод водоснабжение Букинский водопровод модернизация инфраструктура
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