Работают саперы: жителей Харьковщины предупредили о взрывах
Во вторник, 29 июля, в Изюмском районе специалисты будут проводить плановые взрывы взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской областной военной администрации, передает RegioNews.
Сегодня специалисты будут работать
- в период с 9:00 до 11:00 - вблизи села Новая Гусаровка;
- с 10:00 до 12:00 - в районе населенного пункта Петровское.
"Возможны звуки взрывов – запланированное обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении ОВА.
Напомним, ранее вблизи села Вербовка Изюмского района в поле подорвался тракторист. Мужчина получил тяжелые травмы.
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