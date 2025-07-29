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29 июля 2025, 08:40

Работают саперы: жителей Харьковщины предупредили о взрывах

29 июля 2025, 08:40
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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Во вторник, 29 июля, в Изюмском районе специалисты будут проводить плановые взрывы взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской областной военной администрации, передает RegioNews.

Сегодня специалисты будут работать

  • в период с 9:00 до 11:00 - вблизи села Новая Гусаровка;
  • с 10:00 до 12:00 - в районе населенного пункта Петровское.

"Возможны звуки взрывов – запланированное обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, ранее вблизи села Вербовка Изюмского района в поле подорвался тракторист. Мужчина получил тяжелые травмы.

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саперы взрывоопасные предметы взрывотехники Харьковская область Харьковская ОВА разминирования
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