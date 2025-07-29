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29 липня 2025, 08:40

Працюють сапери: мешканців Харківщини попередили про вибухи

29 липня 2025, 08:40
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ілюстративне фото: ДСНС України
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У вівторок, 29 липня, в Ізюмському районі фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Про це інформує Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Сьогодні фахівці працюватимуть

  • у період з 9:00 до 11:00 — поблизу села Нова Гусарівка;
  • з 10:00 до 12:00 — у районі населеного пункту Петрівське.

"Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, раніше поблизу села Вербівка Ізюмського району в полі підірвався тракторист. Чоловік дістав тяжкі травми.

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Харківська область розмінування Харківська ОВА вибухотехніки сапери вибухонебезпечні предмети
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