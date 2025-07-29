Працюють сапери: мешканців Харківщини попередили про вибухи
У вівторок, 29 липня, в Ізюмському районі фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів
Про це інформує Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Сьогодні фахівці працюватимуть
- у період з 9:00 до 11:00 — поблизу села Нова Гусарівка;
- з 10:00 до 12:00 — у районі населеного пункту Петрівське.
"Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні ОВА.
Нагадаємо, раніше поблизу села Вербівка Ізюмського району в полі підірвався тракторист. Чоловік дістав тяжкі травми.
На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: є загиблийВсі новини »
28 липня 2025, 20:25Ані газу, ані води: як живуть люди в Куп'янську під постійними обстрілами
24 липня 2025, 20:30
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
"Прискорений" ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня 2025, 09:31РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
29 липня 2025, 09:15На Сумщині понад 100 обстрілів за добу: п'ятеро поранених, серед них — дитина
29 липня 2025, 09:15На Херсонщині росіяни вбили цивільного, постраждали 3 людини
29 липня 2025, 08:55Пішов по гриби і заблукав: на Рівненщині вже три дні розшукують пенсіонера
29 липня 2025, 08:54На Дніпропетровщині російські війська обстріляли пожежників
29 липня 2025, 08:25Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих та 35 поранених
29 липня 2025, 07:55Намагався вбити в гаражі знайомого: на Харківщині засудили рецидивіста
29 липня 2025, 07:49Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському: є загиблі та поранені, серед них – вагітна жінка
29 липня 2025, 07:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП