Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области в течение прошлой недели в результате российских атак пострадали 83 человека. В их числе 10 детей. К сожалению, четверо местных жителей погибли.

Через неделю россияне атаковали врага следующими видами вооружения:

4 ракеты (тип устанавливается);

32 КАБ;

39 неуправляемых авиационных ракет;

47 БпЛА типа "Шахед";

92 БпЛА типа "Герань-2";

6 БпЛА типа "Молния";

19 fpv-дронов;

11 БпЛА (тип устанавливается).

Наибольшие разрушения нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных дома, 7 частных домов, автостанция, амбулатория, админздание, здание почты, пункт базирования экстренной медицинской помощи, торговые павильоны, 4 автомобиля.

Также повредили 9 частных домов, гараж, ферма, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля в Харьковском районе области.

В Харькове за прошедшую неделю россияне повредили 17 многоквартирных домов, 4 частных дома, 4 гражданских предприятия, 2 коммунальных предприятия, медучреждение, админздание, 41 автомобиль.

Также известно, что обезвредили 554 взрывоопасных предмета. При этом на линии фронта произошло 119 боевых столкновений за этот период.

Напомним, что 27 июля сообщали, что за сутки российские военные нанесли 810 ударов по не менее 12 селам и городкам Запорожской области. Вражеские обстрелы повредили гражданскую инфраструктуру.