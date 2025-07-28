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28 липня 2025, 23:25

Ракети, безпілотники, авіабомби: у ОВА розповіли, як росіяни весь тиждень атакували Харківщину

28 липня 2025, 23:25
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Фото: Харківська ОВА
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У Харківській області фіксують пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак. Росіяни атакували регіон різними типами озброєння

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області протягом минулого тижня внаслідок російських атак постраждали 83 людини. Серед них 10 дітей. На жаль, четверо місцевих жителів загинуло.

За тиждень росіяни атакували ворога такими видами озброєння:

  • 4 ракети (тип встановлюється);
  • 32 КАБ;
  • 39 некерованих авіаційних ракет;
  • 47 БпЛА типу "Шахед";
  • 92 БпЛА типу "Герань-2";
  • 6 БпЛА типу "Молнія";
  • 19 fpv-дронів;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільших руйнувань завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирні будинки, 7 приватних будинків, автостанцію, амбулаторію, адмінбудівлю, будівлю пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, 4 автомобілі.

Також пошкодили 9 приватних будинків, гараж, ферма, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі у Харківському районі області.

У Харкові за минулий тиждень росіяни пошкодили 17 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 4 цивільні підприємства, 2 комунальні підприємства, медзаклад, адмінбудівлю, 41 автомобіль.

Також відомо, що знешкодили 554 вибухонебезпечні предмети. При цьому на лінії фронту відбулось 119 бойових зіткнень за цей період.

Нагадаємо, що 27 липня повідомляли, що за добу російські військові завдали 810 ударів по щонайменше 12 селах та містечках Запорізької області. Ворожі обстріли пошкодили цивільну інфраструктуру.

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