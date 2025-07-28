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28 июля 2025, 19:01

Обстрелы Днепропетровщины: ранены три гражданских, среди них - две женщины

28 июля 2025, 19:01
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фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Мирные громады Днепропетровщины снова оказались под обстрелами

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня 28 июля российские войска нанесли удары по нескольким районам Днепропетровской области. Под огнем оказались Никопольский и Синельниковский районы.

В Никопольском районе обстрелов подверглись город Никополь, а также территории Марганецкой, Покровской и Мировской громад. Оккупанты применили дроны и ствольную артиллерию. В результате атаки ранена 59-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение, состояние оценивается как средней тяжести. От взрывов возникло несколько пожаров. Всего повреждено девять частных домов и около десяти хозяйственных построек, еще два сооружения уничтожены до основания. Обстрелами также повреждена энергетическая инфраструктура и линии электропередач.

Последствия обстрела в одной из громад Днепропетровщины

На Синельниковщине удары пришлись по Межевской, Маломихайловской и Покровской громадам. Здесь армия РФ использовала дроны-камикадзе и авиабомбы. Пострадали двое мирных жителей – 45-летний мужчина и 63-летняя женщина. Оба госпитализированы, врачи оценивают их состояние как стабильное, средней тяжести. Разрушения получили частные дома, магазин, газовые сети и легковой транспорт.

Ранее сообщалось, россияне превращают в свалку один из крупнейших городов Запорожской области.

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