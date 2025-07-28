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28 июля 2025, 17:18

В Донецкой области экипаж "Белый ангел" попал под удары дронов во время эвакуации раненых

28 июля 2025, 17:18
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фото: Национальная полиция Украины
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Во время эвакуационной операции экипаж гуманитарной миссии "Белый ангел" попал под интенсивные атаки с воздуха

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел при вывозе раненых и мирного населения из Покровского и Родинского городов. Полицейские совместно с волонтерами вывозили двух мужчин, которые получили ранения, а также помогали другим жителям региона покинуть зону опасности.

Спасательная миссия проходила в очень сложных условиях. По словам правоохранителей, дроны-камикадзе неоднократно пытались поразить транспортные средства. Чтобы сохранить жизнь, эвакуационная группа вместе с гражданскими покидала автомобили и пряталась в укрытиях или в природном рельефе местности.

Среди эвакуированных – семья из Покровска, которая несколько часов до этого пережила российский обстрел. Еще две семьи присоединились к колонне на своих авто. Все спасенные были доставлены в безопасное место, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, стало известно, сколько людей остаются в зоне боевых действий в Донецкой области.

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