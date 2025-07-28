Прикордонники показали, як "Скорпіони" знищують окупантів під Вовчанськом

фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" знищили техніку та озброєння російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ворог намагається закріпитися на Вовчанському напрямку, але на заваді цьому стоять українські бійці.

"Дронарі та мінометники підрозділу "Скорпіон" під час виконання вогневих завдань поцілили екскаватор, гармату МТ-12 "Рапіра" разом з бронетранспортером-тягачем, який її буксував, склад з інженерним обладнанням, а також автівку, що використовувалася для підвезення особового складу. Знешкоджено шістьох окупантів", — йдеться в повідомленні.