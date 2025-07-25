Удар по Харькову: 14 раненых, под завалами могут быть люди
В результате вражеских обстрелов Индустриального района Харькова количество пострадавших возросло до 14 человек
Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Спасатели достали из-под завалов здания медучреждения четырех человек.
По словам Терехова, пока не удается установить связь с еще тремя людьми, которые там должны находиться. Есть подозрение, что они могут находиться под завалами.
Снаряд частично разрушил третий этаж и крышу медицинского учреждения. Также поврежден один частный дом и два автомобиля.
Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ против мирного населения.
Напомним, сегодня, 25 июля, российская армия нанесла авиаудар по одному из медицинских учреждений Харькова. Ранее было известно об одном погибшем.