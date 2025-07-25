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25 июля 2025, 14:33

Удар по Харькову: 14 раненых, под завалами могут быть люди

25 июля 2025, 14:33
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фото: Харьковская ОВА
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В результате вражеских обстрелов Индустриального района Харькова количество пострадавших возросло до 14 человек

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Спасатели достали из-под завалов здания медучреждения четырех человек.

По словам Терехова, пока не удается установить связь с еще тремя людьми, которые там должны находиться. Есть подозрение, что они могут находиться под завалами.

Снаряд частично разрушил третий этаж и крышу медицинского учреждения. Также поврежден один частный дом и два автомобиля.

Аварийно-спасательная операция продолжается. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ против мирного населения.

Напомним, сегодня, 25 июля, российская армия нанесла авиаудар по одному из медицинских учреждений Харькова. Ранее было известно об одном погибшем.

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