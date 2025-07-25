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25 липня 2025, 14:33

Удар по Харкову: 14 поранених, під завалами можуть бути люди

25 липня 2025, 14:33
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фото: Харківська ОВА
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Унаслідок ворожого обстрілу Індустріального району Харкова кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов передає RegioNews.

Рятувальники дістали з-під завалів будівлі медзакладу чотирьох людей.

За словами Терехова, наразі не вдається встановити зв'язок із ще трьома людьми, які мали там перебувати. Є підозра, що вони можуть бути під завалами.

Снаряд частково зруйнував третій поверх і дах медичного закладу. Також пошкоджено один приватний будинок і два автомобілі.

Аварійно-рятувальна операція триває. На місці працюють бригади швидкої допомоги, рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, сьогодні, 25 липня, російська армія завдала авіаудару по одному з медичних закладів Харкова. Раніше було відомо про одного загиблого.

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