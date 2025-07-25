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25 июля 2025, 14:54

Предприниматель из Харькова создал инновационное производство инклюзивных лифтов

25 июля 2025, 14:54
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фото: Харьковский областной центр занятости
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Федор Никитин – предприниматель из Харькова, успешно получивший микрогрант в размере 500 тысяч гривен по программе "Собственное дело". Денежные средства поступили на его счет в декабре 2024 года, что позволило создать два новых рабочих места и начать амбициозный проект по производству инклюзивных лифтов и подъемников

Об этом рассказали в Харьковском областном центре занятости, передает RegioNews.

Мужчина прошел путь от слесаря-механика до главного инженера, что обеспечило ему глубокое понимание отрасли и технологий. Приобретя собственную коммерческую недвижимость, Федор начал искать эффективные способы ее использования.

Основная деятельность предприятия состоит в проектировании и производстве инклюзивных лифтов разного размера, адаптированных к индивидуальным потребностям заказчиков.

За счет грантовых средств мужчина приобрел современное оборудование, позволяющее ускорить производственный процесс и обеспечить высокий уровень качества продукции. В частности, установлены высокоточные сварочные аппараты и оборудование для порошковой покраски, что позволяет не только выполнять качественные сварочные работы, но и наносить краску разных цветов по запросу клиентов.

Проект Федора Никитина – это не просто бизнес, а важный социальный проект, способствующий реализации национальной стратегии безбарьерного пространства и улучшению качества жизни людей в Украине.

Следует отметить, что запуск проекта состоялся при поддержке Харьковской областной военной администрации, что способствует развитию предпринимательства и социально значимых инициатив в регионе.

Напомним, на Харьковщине запустили уникальное производство зеркал.

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