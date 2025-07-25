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25 июля 2025, 12:19

В Харьковской области запустили уникальное производство зеркал

25 июля 2025, 12:19
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фото: Харьковский областной центр занятости
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Благодаря поддержке Харьковской ОВА предприниматель Ольга Никитина успешно воспользовалась программой поддержки бизнеса "Собственное дело", чтобы дать новый толчок своему производству зеркал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

До начала полномасштабного вторжения Ольга вела разноплановую предпринимательскую деятельность, среди которой особое место занимало изготовление зеркал. К сожалению, война заставила ее временно приостановить это направление, но через некоторое время женщина вернулась в любимое дело.

Для расширения производства решила принять участие в государственной программе "Собственное дело". Благодаря грантовым средствам в размере 500 000 грн она приобрела современное оборудование, позволяющее производить зеркала не только любого размера, но и любой формы. Кроме того, было приобретено высокоточное оборудование для нанесения пленки, позволяющее декорировать зеркала любой сложности.

Благодаря поддержке Харьковской ОВА Ольга теперь входит в тройку ведущих производителей зеркал в Украине.

Напомним, руководительница медицинского центра на Харьковщине рассказала, как местные власти помогают бизнесу во время войны.

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