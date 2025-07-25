Руководитель медицинского центра на Харьковщине рассказала, как местные власти помогают бизнесу во время войны
Наталья Фиданян, жена участника боевых действий и руководительница филиалов медицинского центра "Мой офтальмолог", развивает свой бизнес вопреки войне
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.
В преддверии полномасштабного вторжения в Харькове открылся новый филиал медицинского центра. Полномасштабная война и активные боевые действия в Харьковской области стали серьезным испытанием для бизнеса.
Несмотря на сложности, Наталья активно искала возможности для развития и воспользовалась программой "Собственное дело", получив почти полмиллиона гривен.
"Это финансирование позволило не только модернизировать Центр "Мой офтальмолог", но и создать два новых рабочих места", - говорит Наталья.
При поддержке Харьковской ОВА Наталья Фиданян смогла не только сохранить свой бизнес, но и развить его.
Напомним, на Харьковщине власти, несмотря на войну, поддерживают бизнес.