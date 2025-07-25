Підприємець із Харкова створив інноваційне виробництво інклюзивних ліфтів

фото: Харківський обласний центр зайнятості

Федір Нікітін – підприємець із Харкова, який успішно отримав мікрогрант у розмірі 500 тисяч гривень за програмою "Власна справа". Кошти надійшли на його рахунок у грудні 2024 року, що дозволило створити два нових робочих місця та розпочати амбітний проєкт з виробництва інклюзивних ліфтів і підйомників

Про це розповіли в Харківському обласному центрі зайнятості, передає RegioNews.

Чоловік пройшов шлях від слюсаря-механіка до головного інженера, що забезпечило йому глибоке розуміння галузі та технологій. Придбавши власну комерційну нерухомість, Федір почав шукати ефективні способи її використання.

Основна діяльність підприємства полягає у проєктуванні та виробництві інклюзивних ліфтів різного розміру, адаптованих до індивідуальних потреб замовників.

За рахунок грантових коштів чоловік придбав сучасне обладнання, що дозволяє прискорити виробничий процес та забезпечити високий рівень якості продукції. Зокрема, встановлено високоточні зварювальні апарати та обладнання для порошкового фарбування, що дозволяє не тільки виконувати якісні зварювальні роботи, а й наносити фарбу різних кольорів за запитом клієнтів.

Проєкт Федіра Нікітіна – це не просто бізнес, а важливий соціальний проєкт, який сприяє реалізації національної стратегії безбар’єрного простору та покращенню якості життя людей в Україні.

Варто зазначити, що запуск проєкту відбувся за підтримки Харківської обласної військової адміністрації, що сприяє розвитку підприємництва та соціально значущих ініціатив у регіоні.

Нагадаємо, на Харківщині запустили унікальне виробництво дзеркал.