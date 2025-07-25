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25 июля 2025, 13:44

Арт-пространство в Харькове: как местная жительница воплотила мечту благодаря гранту

25 июля 2025, 13:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Жительница Харькова Анжела Миронюк реализовала свою бизнес-идею благодаря государственному гранту в размере 150 тысяч гривен

Об этом сообщили в Харьковском областном центре занятости, передает RegioNews.

При содействии Харьковской областной военной администрации и в рамках программы "Собственное дело", девушка открыла арт-пространство, которое уже активно работает и привлекает посетителей.

Новый творческий хаб стал центром для проведения мастер-классов и занятий по искусству — в частности, из акрила, акварели, коллажирования и 3D-абстракции. Кроме того, здесь организуются творческие события: выставки, кинопросмотры и воркшопы, привлекающие любителей искусства всех возрастов.

Анжела имеет художественное образование, обеспечивающее высокий профессиональный уровень занятий и вдохновляющую атмосферу. Ее опыт организации творческих мероприятий и сотрудничества с художниками способствует активному развитию проекта.

Также Анжела более двух лет работала контент-менеджером и SMM-специалистом, помогающим ей эффективно продвигать арт-пространство в соцсетях и привлекать новую аудиторию.

Анжела Миронюк. Фото: Харьковский областной центр занятости

Напомним, руководительница медицинского центра на Харьковщине рассказала, как местные власти помогают бизнесу во время войны.

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