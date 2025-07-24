фото: Харьковский областной центр занятости

Олег Качкалда – участник боевых действий, который после службы успешно реализовал себя в бизнесе при поддержке Службы занятости

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Его история демонстрирует, как государственная помощь и упорство могут стать основой для развития собственного дела.

В ноябре 2024 года Олег получил грант в размере 500 тысяч гривен. Эти средства позволили не только расширить перечень услуг в его мастерской, но и открыть два новых рабочих места. Мастерская, которая работает уже более восьми лет, имеет стабильную репутацию и базу из двух тысяч постоянных клиентов.

Предприятие специализируется на точке и ремонте парикмахерского, маникюрного, бытового и медицинского инструмента, а также изготовлении дубликатов квартирных, автомобильных и домофонных ключей. Благодаря финансированию Олег смог добавить услуги по программированию, ремонту и восстановлению автомобильных ключей даже в случаях полной потери.

С этой целью он приобрел современное оборудование: автоматический станок для ключей, оптический считыватель, программаторы для иммобилайзеров и автоключей, а также тестовые линии. Такое обновление позволяет мастерской выйти на новый уровень и удовлетворить растущие потребности рынка.

Напомним, от бариста до собственного цеха: харьковчанин открыл кофейное пространство благодаря микрогранту.