06:35  24 июля
Украинские воины учатся стрелять из гранатометов на лазерных тренажерах
05:30  24 июля
На Николаевщине из реки Южный Буг достали тело человека
04:35  24 июля
Цены на арбуз в Украине резко изменились: сколько теперь стоит килограмм
UA | RU
UA | RU
24 июля 2025, 16:43

Как грант в 500 тыс. грн помог ветерану Олегу Качкалде создать успешный бизнес

24 июля 2025, 16:43
Читайте також українською мовою
фото: Харьковский областной центр занятости
Читайте також
українською мовою

Олег Качкалда – участник боевых действий, который после службы успешно реализовал себя в бизнесе при поддержке Службы занятости

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Его история демонстрирует, как государственная помощь и упорство могут стать основой для развития собственного дела.

В ноябре 2024 года Олег получил грант в размере 500 тысяч гривен. Эти средства позволили не только расширить перечень услуг в его мастерской, но и открыть два новых рабочих места. Мастерская, которая работает уже более восьми лет, имеет стабильную репутацию и базу из двух тысяч постоянных клиентов.

Предприятие специализируется на точке и ремонте парикмахерского, маникюрного, бытового и медицинского инструмента, а также изготовлении дубликатов квартирных, автомобильных и домофонных ключей. Благодаря финансированию Олег смог добавить услуги по программированию, ремонту и восстановлению автомобильных ключей даже в случаях полной потери.

С этой целью он приобрел современное оборудование: автоматический станок для ключей, оптический считыватель, программаторы для иммобилайзеров и автоключей, а также тестовые линии. Такое обновление позволяет мастерской выйти на новый уровень и удовлетворить растущие потребности рынка.

Напомним, от бариста до собственного цеха: харьковчанин открыл кофейное пространство благодаря микрогранту.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гранты Харьковская область дело предприниматель Служба занятости бизнес услуги
Более 600 жителей Харьковщины получат денежную помощь
24 июля 2025, 14:35
"Диалог власти и бизнеса": Харьковская ОВА приглашает предпринимателей на онлайн-встречу
24 июля 2025, 13:00
От бариста до собственного цеха: харьковчанин открыл кофейное пространство благодаря микрогранту
24 июля 2025, 12:17
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Доброполья и окрестных сел
24 июля 2025, 17:43
20-летний житель Кривого Рога украл почти 18 тысяч грн с кредитной карты умершего родственника
24 июля 2025, 17:31
Стало известно, сколько священнослужителей забронировано в Украине
24 июля 2025, 17:11
Микрогрант 500 тыс. грн открыл новые возможности для производства масла "2 Beans" от "ГРИН ТРЕЙДИНГ АГРО"
24 июля 2025, 17:08
Трехлетний мальчик на высоте девятого этажа: в Запорожье привлекли к ответственности мать, оставившую ребенка в опасности
24 июля 2025, 16:53
Живут вместе и спят рядом: отношения Ермака и Зеленского во время войны стали крепче
24 июля 2025, 16:26
В Киеве разоблачили разработчика одного из самых известных хакерских форумов мира
24 июля 2025, 16:23
Залужный заявил, что война в Украине может продолжаться до 2034 года
24 июля 2025, 16:08
Трегедия в Полтаве: в водоеме погибла школьница
24 июля 2025, 15:48
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »