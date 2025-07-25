Арт-простір у Харкові: як місцева мешканка втілила мрію завдяки гранту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мешканка Харкова Анжела Миронюк реалізувала свою бізнес-ідею завдяки державному гранту в розмірі 150 тисяч гривень

Про це розповіли в Харківському обласному центрі зайнятості, передає RegioNews.

За сприянням Харківської обласної військової адміністрації та в межах програми "Власна справа", дівчина відкрила арт-простір, який вже активно працює та приваблює відвідувачів.

Новий творчий хаб став центром для проведення майстер-класів та занять з мистецтва — зокрема з акрилу, акварелі, колажування та 3D-абстракції. Окрім того, тут організовуються творчі події: виставки, кіноперегляди та воркшопи, що приваблюють шанувальників мистецтва різного віку.

Анжела має художню освіту, що забезпечує високий професійний рівень занять та атмосферу, яка надихає. Її досвід організації творчих заходів і співпраці з митцями сприяє активному розвитку проєкту.

Також Анжела понад два роки працювала контент-менеджером і SMM-спеціалістом, що допомагає їй ефективно просувати арт-простір у соцмережах та залучати нову аудиторію.

Анжела Миронюк. Фото: Харківський обласний центр зайнятості

Нагадаємо, керівниця медичного центру на Харківщині розповіла, як місцева влада допомагає бізнесу під час війни.