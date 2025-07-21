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Волонтеры эвакуировали семью с детьми в Днепропетровской области. Они почти неделю жили в лесополосе

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепропетровской области семья с детьми почти неделю жила в лесополосе. Они жили там после того, как рядом с их домом упала авиабомба. По словам матери семьи, каждую ночь стены содрогались.

Женщина хотела эвакуировать семью, но не могла найти, куда обращаться. Теперь их эвакуировали. Известно, что их приютили знакомые в городе Синельниково.

Напомним, что из многих районов разных областей объявляют эвакуацию в целях безопасности. Недавно сообщалось, что в населенных пунктах Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация, остаются 9 семей с 12 детьми.