Из-за российских обстрелов пострадали 6 мирных жителей Донецкой области

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, из-за вражеских обстрелов гражданские пострадали в Мирнограде, Северске, Константиновке, Старорайском и Заречном.

"Россия убивает гражданских!", - говорится в сообщении.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 374 погибших и 7 654 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.