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24 июля 2025, 09:35

Из-за российских обстрелов пострадали 6 мирных жителей Донецкой области

24 июля 2025, 09:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российская армия ранила шестерых мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, из-за вражеских обстрелов гражданские пострадали в Мирнограде, Северске, Константиновке, Старорайском и Заречном.

"Россия убивает гражданских!", - говорится в сообщении.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 374 погибших и 7 654 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб человек, пострадали шесть гражданских, среди которых двое детей.

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