"Снять с розыска" за $20 тысяч: в Киеве разоблачили мошенника, торговавшего связями в ТЦК
Полиция Киева задержала 35-летнего жителя Киевщины, обещавшего за 20 000 долларов помочь военнообязанному избежать мобилизации
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленник убеждал клиента, что имеет связи в территориальном центре комплектования и может исключить его из базы розыска системы "Оберег".
Мужчина распространял информацию через знакомых о возможности исключения из баз данных ТЦК и СП.
В результате следственных действий его задержали сразу после передачи первой части "вознаграждения" - 10 000 долларов.
Задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепре будут судить работника ТЦК, который продал футбольной команде "защиту" от мобилизации.