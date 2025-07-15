09:42  15 июля
В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
05:40  15 июля
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
05:05  15 июля
Запаковал тело в чемодан и выбросил на помойку: в Ровно мужчина убил приятеля
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 10:57

"Снять с розыска" за $20 тысяч: в Киеве разоблачили мошенника, торговавшего связями в ТЦК

15 июля 2025, 10:57
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Киева задержала 35-летнего жителя Киевщины, обещавшего за 20 000 долларов помочь военнообязанному избежать мобилизации

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник убеждал клиента, что имеет связи в территориальном центре комплектования и может исключить его из базы розыска системы "Оберег".

Мужчина распространял информацию через знакомых о возможности исключения из баз данных ТЦК и СП.

В результате следственных действий его задержали сразу после передачи первой части "вознаграждения" - 10 000 долларов.

Задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре будут судить работника ТЦК, который продал футбольной команде "защиту" от мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев уклонение от мобилизации ТЦК связи Схемы мошенник деньги
Двое уклонистов из Запорожья заблудились в лесах и болотах на Ровенщине
15 июля 2025, 06:40
Задержан 21-летний злоумышленник, который за $5900 обновлял данные в военкомате без участия клиентов
14 июля 2025, 14:45
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Взятка в 1600 долларов: таможенника Львовщины поймали с поличным
15 июля 2025, 11:52
Lexus ES300h Hybrid – премиум, который экономит: опыт реального водителя
15 июля 2025, 11:45
РФ ударила по медучреждению на Херсонщине: повреждены кабинеты и фасад
15 июля 2025, 11:39
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 15 июля
15 июля 2025, 11:33
Российские "шахеды" атаковали Николаевщину: повреждена инфраструктура, произошел пожар
15 июля 2025, 10:55
Те же люди – новые должности: нардеп рассказал о масштабной перестановке в правительстве
15 июля 2025, 10:42
Массированные обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли и 18 пострадали
15 июля 2025, 10:15
В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом
15 июля 2025, 10:10
В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
15 июля 2025, 09:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »