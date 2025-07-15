"Снять с розыска" за $20 тысяч: в Киеве разоблачили мошенника, торговавшего связями в ТЦК

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник убеждал клиента, что имеет связи в территориальном центре комплектования и может исключить его из базы розыска системы "Оберег".

Мужчина распространял информацию через знакомых о возможности исключения из баз данных ТЦК и СП.

В результате следственных действий его задержали сразу после передачи первой части "вознаграждения" - 10 000 долларов.

Задержанному уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре будут судить работника ТЦК, который продал футбольной команде "защиту" от мобилизации.