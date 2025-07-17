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17 июля 2025, 23:15

В Харькове подросток взорвал взрывчатку возле отделения полиции

17 июля 2025, 23:15
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Фото: Нацполиция
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В Харькове задержан подросток, взорвавший взрывчатку. Выяснилось, что он сделал это "по заказу"

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего по факту совершения террористического акта, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, 15-летний молодой человек нашел "легкий заработок" через Telegram-канал. Там ему дали подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и организации теракта в Харькове.

По словам кураторов, целью была "дестабилизация общественного порядка". Несовершеннолетний впоследствии обустроил "лабораторию" для изготовления взрывчатки. Также он купил телефон и миникамеру для видеонаблюдения.

9 декабря несовершеннолетний установил взрывчатку у отдела полиции в Холодногорском районе города. Уже около 16:28 раздался взрыв. Было повреждено здание полиции, взрывной волной задет областной перинатальный центр и припаркованы рядом автомобили. К счастью, пострадавших не было.

Сейчас подросток находится под стражей. В связи с возрастом он не может подлежать уголовной ответственности за свои действия. Поэтому прокуроры обратились в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, ранее в Полтавской области задержали женщину, которая готовила теракт. Она также нашла "работу" в Telegram, где представитель российской спецслужбы предложил ей денежное вознаграждение. Женщина согласилась совершить и взорвать взрывное устройство в населенном пункте Полтавщины.

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