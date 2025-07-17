Фото: Нацполіція

У Харкові затримали підлітка, який підірвав вибухівку. З'ясувалось, що він зробив це "на замовлення"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно неповнолітнього за фактом вчинення терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, 15-річний хлопець знайшов "легкий заробіток" через Telegram-канал. Там йому дали детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою та організації теракту у Харкові.

За словами кураторів, метою була "дестабілізація громадського порядку". Неповнолітній згодом облаштував "лабораторію" для виготовлення вибухівки. Також він купив телефон та мінікамеру для відеоспостереження.

9 грудня неповнолітній встановив вибухівку біля відділу поліції у Холодногірському районі міста. Уже близько 16:28 пролунав вибух. Було пошкоджено будівлю поліції, вибуховою хвилею зачеплено обласний перинатальний центр і припарковані поряд автомобілі. На щастя, постраждалих не було.

Зараз підліток перебуває під вартою. У зв'язку з віком він не може підлягати кримінальній відповідальності за свої дії. Тому прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали жінку, яка готувала теракт. Вона також знайшла "роботу" в Telegram, де представник російської спецслужби запропонував їй грошову винагороду. Жінка погодилась зробити та підірвати вибуховий пристрій у населеному пункті Полтавщини.