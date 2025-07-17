19:07  17 липня
Стало відомо, скільки українців користуються застосунком Дія
16:59  17 липня
Завтра в Україні очікується спека до +32 градусів, а подекуди можливі грози
15:19  17 липня
На Тернопільщині жінка через ревнощі облила бензином та підпалила суперницю
UA | RU
UA | RU
17 липня 2025, 23:15

У Харкові підліток підірвав вибухівку біля відділку поліції

17 липня 2025, 23:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харкові затримали підлітка, який підірвав вибухівку. З'ясувалось, що він зробив це "на замовлення"

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно неповнолітнього за фактом вчинення терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними слідства, 15-річний хлопець знайшов "легкий заробіток" через Telegram-канал. Там йому дали детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою та організації теракту у Харкові.

За словами кураторів, метою була "дестабілізація громадського порядку". Неповнолітній згодом облаштував "лабораторію" для виготовлення вибухівки. Також він купив телефон та мінікамеру для відеоспостереження.

9 грудня неповнолітній встановив вибухівку біля відділу поліції у Холодногірському районі міста. Уже близько 16:28 пролунав вибух. Було пошкоджено будівлю поліції, вибуховою хвилею зачеплено обласний перинатальний центр і припарковані поряд автомобілі. На щастя, постраждалих не було.

Зараз підліток перебуває під вартою. У зв'язку з віком він не може підлягати кримінальній відповідальності за свої дії. Тому прокурори звернулися до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали жінку, яка готувала теракт. Вона також знайшла "роботу" в Telegram, де представник російської спецслужби запропонував їй грошову винагороду. Жінка погодилась зробити та підірвати вибуховий пристрій у населеному пункті Полтавщини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Граната прокуратура Харків теракт
СБУ запобігла теракту в Рівному: агент РФ готував вибух у багатоповерхівці
15 липня 2025, 12:47
Заробляла на підпалах: у Харкові жінку відправили за ґрати за диверсії
14 липня 2025, 18:48
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Погрожував батьку та побив сусіда: у Києві затримали чоловіка, який постійно знущався з пенсіонера
17 липня 2025, 22:55
На окупованій території Запорізької області окупанти перетворюють студентські ради в інструмент репресій
17 липня 2025, 22:30
Донька співачки Олі Полякової вийшла заміж за іноземця
17 липня 2025, 22:15
Жителька Запорізької області вбила співмешканця в Одесі
17 липня 2025, 21:55
Розкаялась і купила нове авто: в Києві жінку засудили за підпал авто військового
17 липня 2025, 21:37
Львів знову затопило після дощу
17 липня 2025, 21:22
Новий український уряд провів перше засідання: подробиці
17 липня 2025, 20:53
У Херсоні внаслідок атаки дрона поранено 36-річного чоловіка
17 липня 2025, 20:31
У Києві на хабарі у $25 тисяч затримали посадовицю КМДА і директора ринку
17 липня 2025, 20:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »