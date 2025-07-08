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08 июля 2025, 19:34

Жительница Полтавской области готовила теракт по заказу спецслужб рф

08 июля 2025, 19:34
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Фото: Полтавская областная прокуратура
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Прокуратура Полтавской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы региона, которую подозревают в попытке совершения теракта по заданию российских спецслужб

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Следствие установило, что в марте этого года женщина согласилась на сотрудничество с представителем фсб, который связался с ней через мессенджер "Telegram". За обещанное денежное вознаграждение она вызвалась изготовить и взорвать взрывное устройство в населенном пункте Полтавской области.

Выполняя инструкции "куратора", фигурантка приобрела необходимые составляющие для самодельного взрывного устройства. Взрывчатку она собрала в арендованной квартире. Для дистанционного подрыва планировала использовать GSM-контроллер, который купила онлайн. Также она намеревалась приобрести аккумуляторную батарею, чтобы завершить подготовку. Закладку взрывчатки женщина должна была сделать в указанном спецслужбами РФ месте.

Фото: Полтавская областная прокуратура

Впрочем, реализовать замысел не удалось. Благодаря скоординированной работе украинских правоохранителей и сотрудников СБУ удалось своевременно выявить и остановить подготовку к теракту. Подозреваемую задержали, а взрывчатку - изъяли.

Женщине предъявлено обвинение в государственной измене в условиях военного положения, подготовке террористического акта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и устройств. Досудебное расследование проводили следователи управления СБУ в Полтавской области. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ее вину должен установить суд.

Напомним, теракт в Одессе: правоохранители задержали взрывателя авто.

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