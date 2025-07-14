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14 июля 2025, 18:48

Зарабатывала на поджогах: в Харькове женщину отправили за решетку за диверсии

14 июля 2025, 18:48
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Иллюстративное фото
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В Харькове безработная женщина зарабатывала на жизнь поджогами. Она выполняла "задания" и получала за это деньги

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В Харькове признали женщину виновной в диверсии и уничтожении чужого имущества путем поджога. В марте ночью она за обещание денежного вознаграждения подожгла автомобиль.

В результате поджога сгорело две машины: и та, которая была целью, и та, на которую перекинулось пламя.

В апреле женщина сделала еще одну "задачу". За 400 долларов она подожгла релейный шкаф светофора на железнодорожной станции "Харьков-Слободской-Балашевка".

На суде женщина признала вину. Она отметила, что ей такую "работу" предложила ее знакомая. Сама она будто раскаялась. Женщина незамужем, официально не работает. Ранее была осуждена условно за причинение телесных повреждений.

Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. При этом владелице авто она должна возместить 187 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина поджег дом своей бывшей любимой. Он в ее отсутствие взял бензин и газовую горелку, проник на территорию хозяйства пострадавшей и поджег дом. Теперь ему грозит заключение.

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