иллюстративное фото: из открытых источников

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Купянске пострадали два 53-летних и 59-летних мужчины, 53-летняя и 73-летняя женщины.

Враг активно применял различные типы вооружения: 24 неуправляемых авиационных ракет, 2 управляемых авиационных бомбы, 2 ударные дроны типа "Шахед" и 7 дронов-камикадзе (FPV).

Повреждение инфраструктуры:

Купянский район: повреждена пожарная часть в селе Приколотное, два частных дома, многоквартирный дом, три карета "скорой" и три легковых автомобиля в Купянске.

Изюмский район: поврежден частный дом в селе Высшее Соленое.

Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 602 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов разрушена и повреждена инфраструктура.