Россияне ударили "шахедами" по Днепру: есть жертва, 5 человек ранены
Ночью Днепр оказался под массированной атакой русских дронов. В результате вражеских обстрелов есть жертва, еще пять человек пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По данным военных, в области удалось уничтожить 22 вражеских БпЛА. В результате атаки в Днепре возникли несколько пожаров, повреждены предприятия.
"В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома", — проинформировал Сергей Лысак.
Также пожары произошли в Днепровском районе. В Солонянской и Слобожанской общинах изуродованы хозяйственная постройка и теплица.
Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли удар FPV-дроном по городу Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки загорелся грузовой автомобиль. Ранения получили пять человек — спасатели и местные жители.