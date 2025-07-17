Россияне ударили "шахедами" по Днепру: есть жертва, 5 человек ранены

фото: Сергей Лысак

Ночью Днепр оказался под массированной атакой русских дронов. В результате вражеских обстрелов есть жертва, еще пять человек пострадали

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По данным военных, в области удалось уничтожить 22 вражеских БпЛА. В результате атаки в Днепре возникли несколько пожаров, повреждены предприятия.

"В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший приходить в себя будет дома", — проинформировал Сергей Лысак.

Также пожары произошли в Днепровском районе. В Солонянской и Слобожанской общинах изуродованы хозяйственная постройка и теплица.