Армия РФ нанесла 600 ударов по Запорожской области: есть разрушения
За прошедшие сутки россияне нанесли 602 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов разрушена и повреждена инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера оккупанты дважды ударили по Никополю. Пострадали спасатели и местные жители.
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