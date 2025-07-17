Обстрелы на Сумщине: почти 100 атак за сутки, повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 100 обстрелов по 41 населенному пункту в 14 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых среди мирных жителей нет.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине повреждены частные домовладения и нежилое помещение;
- в Сумской общине поврежден частный дом, нежилое помещение, автомобиль;
- в Шосткинской общине поврежден легковой автомобиль и частные дома;
- в Белопольской общине повреждены два частных домовладения.
Воздушная тревога в области длилась 17 часов.
Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 602 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов разрушена и повреждена инфраструктура
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