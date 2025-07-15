РФ ударила по медучреждению на Херсонщине: повреждены кабинеты и фасад
В ночь на 15 июля российские войска нанесли удар по учреждению здравоохранения в пгт Белозерка Херсонской области
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки в медицинском заведении выбиты окна, повреждены кровля, фасад здания и медицинские кабинеты.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки российская армия атаковала десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, пострадали 18 мирных жителей.
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