13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
12 июля 2025, 10:50

Россияне накрыли огнем Харьков: загорелись пожары, есть пострадавшие

12 июля 2025, 10:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали Харьков утром 12 июля. В результате обстрелов трое местных жителей получили ранения

Об этом сообщает городской голова, передает RegioNews.

По словам Игоря Терехова, россияне нанесли утром 10 ударов по городу. В частности, восемью боевыми дронами и двумя управляемыми авиационными ломками. Основной удар на себя приняло предприятие, уже несколько лет не работающее. Загорелись складские помещения. Также дрон попал по объекту критической инфраструктуры.

В Киевском районе пострадал человек, его госпитализировали медики. В жилых домах выбиты стекла, повреждены автомобили, городские электрические сети.

Впоследствии мэр уточнил, что количество пострадавших в результате обстрелов увеличилось до трех.

Напомним, что также дронами и ракетой россияне атаковали Черновицкую область. В результате обстрелов двое местных жителей погибли. При жизни еще четверых борются в больницах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Харьков
Трое раненых из-за атак на Днепропетровщине: среди них - тяжело травмированный
11 июля 2025, 18:59
Донетчина под обстрелами: россияне убили 7 и ранили 9 мирных жителей
11 июля 2025, 09:45
Семь ударов БпЛА по Чугуеву: повреждена больница, есть пострадавшая
11 июля 2025, 07:43
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
ДБР забрало Виталия Шабунина с фронта, куда он так и не доехал: парадокс
12 июля 2025, 11:20
Россияне атаковали Львов: пылали крыши домов и авто
12 июля 2025, 10:25
Удар по Буковине: два человека погибли, за жизнь пострадавших борются врачи
12 июля 2025, 09:50
"Это было непросто": певица Лида Ли рассказала, как очутилась в Карпатских горах без связи
12 июля 2025, 03:20
Первое посмертное донорство в истории Охматдета: в Киеве спасли жизнь трем детям
12 июля 2025, 03:00
Ведущий Владимир Остапчук с женой и сыном переехали из столицы
12 июля 2025, 02:40
Украина получит новые Patriot: от кого и когда
12 июля 2025, 02:20
Россияне атаковали студию, где Надя Дорофеева записывала клип
12 июля 2025, 02:00
Есть хорошие сигналы: Зеленский заявил о сотрудничестве США и Украины
12 июля 2025, 01:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »