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Об этом сообщает городской голова, передает RegioNews.

По словам Игоря Терехова, россияне нанесли утром 10 ударов по городу. В частности, восемью боевыми дронами и двумя управляемыми авиационными ломками. Основной удар на себя приняло предприятие, уже несколько лет не работающее. Загорелись складские помещения. Также дрон попал по объекту критической инфраструктуры.

В Киевском районе пострадал человек, его госпитализировали медики. В жилых домах выбиты стекла, повреждены автомобили, городские электрические сети.

Впоследствии мэр уточнил, что количество пострадавших в результате обстрелов увеличилось до трех.

Напомним, что также дронами и ракетой россияне атаковали Черновицкую область. В результате обстрелов двое местных жителей погибли. При жизни еще четверых борются в больницах.