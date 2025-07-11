Семь ударов БпЛА по Чугуеву: повреждена больница, есть пострадавшая
В ночь на 11 июля, с 01:09 до 01:20, российские войска атаковали Чугуевский район Харьковской области, применив ударные беспилотники
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в городе Чугуев зафиксировано прямое попадание дрона, в результате чего повреждены жилые дома и здание медицинского учреждения.
Еще шесть БПЛА ударили по территории промышленного предприятия – возник масштабный пожар.
Среди пострадавших – 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Оперативная служба работает на месте. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших уточняется.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед". Удар потерпел Салтовский район города, известно о трех пострадавших.