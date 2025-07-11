В Харькове в гараже обнаружили большой арсенал с боеприпасами
Правоохранители обнаружили в Харькове большой арсенал с боеприпасами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Укрытие было обустроено в смотровой яме одного из гаражных кооперативов Харькова. Она была надежно замаскирована и предназначена для длительного хранения взрывоопасных предметов.
"Правоохранители обнаружили десятки единиц вооружения, среди которых: мины разного типа и гранаты; реактивные противотанковые гранатометы; выстрелы к ним; тротил; термобарические запалы; патроны для автоматов и пулеметов", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к хранению арсенала, а также источники их происхождения.
Напомним, в Харьковской области задержали мужчину, который торговал боеприпасами.
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